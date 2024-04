Une star débarque à l’OM, du jamais vu depuis Drogba ?

Arnaud De Kanel

A la recherche d'un attaquant de classe internationale pour pallier au départ d'Alexis Sanchez, l'OM a jeté son dévolu sur Pierre-Emerick Aubameyang l'été dernier. Le Gabonais a mis du temps avant de se mettre en ordre de marche mais la machine est en route depuis quelques semaines et elle écrase tout sur son passage ! D'ici la fin de la saison, il pourrait même devenir le Marseillais le plus décisif du 21ème siècle devant Didier Drogba.

Pierre-Emerick Aubameyang est incontestablement la star de l'OM. Passé par les plus grands clubs européens, l'attaquant gabonais a accepté de relever l'un des derniers défis de sa carrière et il le fait avec brio ! Aubameyang a encore billé dimanche soir face au RC Lens et il se rapproche d'un record détenu par Didier Drogba.

Aubameyang décisif 38 fois cette saison

Buteur et passeur décisif dimanche soir, Pierre-Emerick Aubameyang porte son compteur à 27 réalisations pour 11 offrandes en 46 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec l'OM.

PEA à une unité de Drogba

Des statistiques complètement folles pour l'attaquant gabonais qui n'est plus qu'à une unité d'égaler le record de Didier Drogba, décisif à 39 reprises lors de la saison 2003-2004, faisant de lui le joueur le plus décisif de l'OM au 21ème siècle. Il reste désormais cinq, voire six matchs (si l'OM se qualifie en finale de l'Europa League) à Pierre-Emerick Aubameyang pour améliorer cette marque.