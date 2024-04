Aubameyang : L'OM se mord les doigts

Thibault Morlain

A 10 contre 11 pendant une mi-temps, l'OM a dû se contenter d'un match nul contre l'OGC Nice (2-2). Le club phocéen aurait toutefois pu s'imposer si Pierre-Emerick Aubameyang n'avait pas fait preuve de maladresse devant Marcin Bulka au terme d'une action exceptionnelle. Un raté du Gabonais qui laisse forcément certains regrets du côté de l'OM.

Buteur ce mercredi sur penalty face à l'OGC Nice, Pierre-Emerick Aubameyang aurait pu endosser le costume de super-héros pour l'OM. En effet, le Gabonais a manqué une énorme occasion en fin de match après une action exceptionnelle, sa frappe échouant sur la barre transversale de Marcin Bulka. Un but qui aurait alors pu sceller la victoire de l'OM. Cela n'a finalement pas été le cas, au grand dam de ses coéquipiers.

« Il est à deux doigts de mettre le but de l'année »

Au micro de Canal+ , Geoffrey Kondogbia a réagi à ce raté de Pierre-Emerick Aubameyang. Le milieu de l'OM a ainsi lâché : « Il est à deux doigts de mettre le but de l'année. Il fait un super contrôle, ensuite il se met dans le sens du but. C'est ce qu'il sait faire, il aime bien prendre la balle comme ça sur le côté gauche, il est à l'aise dans ces situations. On voit que le ballon rebondit juste avant son piqué, il a un peu de malchance. On est contents pour lui parce qu'il est dans un bon moment ».

« Cela aurait été le but de la victoire »