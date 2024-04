Le sauveur de l’OM se fait détruire en direct !

Thomas Bourseau

À l’OM, le sauveur de la semaine dernière se nomme Faris Moumbagna. Et pour cause, l’avant-centre recruté cet hiver a inscrit le but égalisateur au cumulé face au Benfica Lisbonne en quart de finale retour de Ligue Europa et le retourné égalisateur face au Toulouse FC. Daniel Riolo l’a remis à sa place.

Faris Moumbagna a inscrit deux buts en une semaine, soit autant que depuis ses débuts à l’OM en janvier dernier à son arrivée de Bodo/Glimt. Contre le Benfica Lisbonne jeudi dernier (1-0 et 4-2 aux tirs au but) l’attaquant camerounais de 23 ans recruté par l’Olympique de Marseille pour 8M€ a inscrit le but égalisateur au score cumulé des deux quarts de finale de Ligue Europa.

Faris Moumbagna comparé à Jean-Pierre Papin par Jean-Louis Gasset

Dimanche dernier, en Ligue 1, le retourné acrobatique de Faris Moumbagna a permis aux hommes de Jean-Louis Gasset de ramener un point de leur déplacement sur la pelouse du Toulouse FC (2-2). L’entraîneur de l’OM n’a pas mâché ses mots après la rencontre en évoquant une similitude entre Moumbagna et Jean-Pierre Papin, légende de l’OM.

OM : La presse italienne annonce un transfert inespéré à 25M€ https://t.co/FlPi8sCaJv pic.twitter.com/BexdOnhTkS — le10sport (@le10sport) April 23, 2024

«Si tu as un appart pas loin du Vélodrome, tu peux prendre un retourné de Moumbagna dans la tronche»