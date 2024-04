«Il m'a rappelé Papin», Gasset s’enflamme pour le sauveur de l'OM !

Hugo Chirossel

Trois jours après son but décisif face au Benfica Lisbonne en Ligue Europa, Faris Moumbagna a de nouveau sauvé l’OM ce dimanche sur la pelouse de Toulouse (2-2). L’international camerounais a inscrit le but égalisateur d’un magnifique retourné acrobatique. Un geste qui a rappelé un certain Jean-Pierre Papin à Jean-Louis Gasset.

L’OM peut remercier Faris Moumbagna. Jeudi, l’attaquant âgé de 23 ans a été auteur du but qui a envoyé les deux équipes en prolongation contre le Benfica Lisbonne, permettant à Marseille de se qualifier en demi-finale. Ce dimanche, l’international camerounais a inscrit le but égalisateur dans le temps additionnel face à Toulouse (2-2).

« Un ciseau comme ça, il m'a rappelé Jean-Pierre Papin »

Faris Moumbagna a réalisé un magnifique retourné acrobatique pour permettre à l’OM d’arracher le point du match nul, ce qui a rappelé à Jean-Louis Gasset une légende de Marseille : « Un ciseau comme ça, il m'a rappelé Jean-Pierre Papin », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par La Provence .

« C'est parfait pour lui »