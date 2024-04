OM : Il pousse un coup de gueule après son geste fou

Hugo Chirossel

En déplacement sur la pelouse de Toulouse ce dimanche pour le compte de la 30e journée de Ligue 1, l’OM a arraché le point du match nul grâce à un magnifique but de Faris Moumbagna, auteur d’un retourné acrobatique. Mais l’international camerounais n’avait pas le cœur à célébrer, lui qui regrette que son équipe ait laissé échapper des points précieux.

Faris Moumbagna s’est mué en sauveur de l’OM cette semaine. Après avoir inscrit le but qui a envoyé les deux en prolongation jeudi contre le Benfica Lisbonne en Ligue Europa, l’international camerounais a permis à Marseille de ramener un point de son déplacement à Toulouse ce dimanche (2-2), à l’aide d’un magnifique retourné acrobatique inscrit dans le temps additionnel.

«Il n’y a pas de place pour raconter le but maintenant»

Mais au micro de Prime Video , Faris Moumbagna n’était pas vraiment d’humeur à célébrer son geste : « Il n’y a pas de place pour raconter le but maintenant parce qu’on perd des points et on ne peut pas perdre des points comme ça. On sait que ça a été difficile depuis le début de la saison à l’extérieur mais on se devait de faire un résultat . »

«Un sentiment de frustration, de déception»