Gasset prépare une surprise avec cette recrue

Alexis Brunet

Dernièrement, l'OM s'est qualifié pour les demi-finales de Ligue Europa. Cela égaye donc la fin de saison marseillaise, mais cela rajoute surtout des matches au calendrier du club phocéen. Une mauvaise nouvelle pour Marseille, qui doit souvent composer avec de nombreuses blessures. Dans ce contexte compliqué et incertain, un joueur comme Joaquin Correa pourrait donc avoir un rôle à jouer.

L'OM s'est donné le droit de rêver. Jeudi soir, au bout de la séance de tirs au but, les Marseillais ont validé leur ticket pour les demi-finales de Ligue Europa. L'aventure européenne du club phocéen est un vrai bol d'air pour les partenaires de Pau Lopez, qui sont quelque peu à la traîne en championnat.

Correa pourrait avoir un rôle à jouer en cette fin de saison

Avec cette qualification en demi-finale de la Ligue Europa, l'OM s'est donc offert une fin de saison haletante, mais surtout au minimum deux matches supplémentaires à disputer. Un cadeau empoisonné pour Jean-Louis Gasset, qui a parfois du mal à aligner une équipe compétitive, et ce, à cause des nombreuses blessures. Ce parcours européen pourrait donc servir à un joueur comme Joaquin Correa, qui est à disposition du coach marseillais, et qui doit cruellement se montrer.

Correa n'a pour le moment pas été décisif avec l'OM

Arrivé l'été dernier à l'OM, Joaquin Correa peine pour le moment à trouver sa place, et à se montrer décisif. En 17 apparitions depuis le début de saison, l'Argentin n'a toujours pas inscrit le moindre but, ou délivré la moindre passe décisive avec le club phocéen. Un réveil prochain de l'attaquant tomberait donc à pic pour Marseille.