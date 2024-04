Il l’annonce, du lourd attend l'OM !

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, l’OM s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa en disposant de Benfica (1-0, victoire aux tirs au buts). Une rencontre marquée par les grands débuts professionnels de Gaël Lafont (17 ans), et de Raimane Daou (19 ans). Présent en conférence de presse ce samedi, Jean-Louis Gasset a d’ailleurs annoncé du lourd concernant les catégories de jeunes à Marseille.

L’OM l’a fait. Ce jeudi soir, le club phocéen a triomphé de Benfica aux tirs au but (1-1 sur les deux rencontres), et se retrouve désormais qualifié pour les demi-finales de la Ligue Europa. Sur ce match retour des quarts de finale face au club lisboète, Jean-Louis Gasset a réalisé un choix fort en faisant entrer deux jeunes joueurs pendant les prolongations. Ainsi, ce sont à la fois Raimane Daou (19 ans) et Gaël Lafont, deux jeunes joueurs issus de l’académie marseillaise, qui ont disputé leurs premières minutes avec les A.

« Les jeunes amènent de la fraîcheur »

Présent en conférence de presse ce samedi avant le déplacement de l’OM à Toulouse (19h, dimanche), Jean-Louis Gasset est revenu avec optimisme sur les jeunes talents présents au sein des catégories inférieures à Marseille. « Les jeunes amènent de la fraîcheur. Ils doivent aussi amener de la qualité, ils sont bien acceptés par le groupe et le public a été phénoménal. Quand il sent que les gens ont confiance, on marque des points. Débuter à 17 ans en quart de finale contre Benfica, c'est des bons débuts » .

« Il y a vraiment de la qualité et on n'a pas été déçus »