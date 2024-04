«Impossible», une star du PSG répond cash sur l'OM !

Alexis Brunet

Dernièrement, Marquinhos a battu le record de Jean-Marc Pilorget, et il est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du PSG. À cette occasion, le Brésilien a répondu à de nombreuses questions. Il a notamment été demandé au capitaine parisien s'il était possible que ses enfants supportent l'OM. À en croire le défenseur, cela n'arrivera jamais.

Au PSG depuis 2013, Marquinhos fait donc partie des cadres du vestiaire parisien. Le défenseur central est récemment encore un peu plus entré dans l'histoire du club de la capitale, en devenant le joueur le plus capé sous le maillot rouge et bleu.

Marquinhos a dépassé Jean-Marc Pilorget

Depuis le début de son aventure à Paris, Marquinhos a disputé 437 matches avec le PSG. Le Brésilien a dépassé Jean-Marc Pilorget, qui avait évolué avec le club de la capitale de 1975 à 1989. Sous contrat jusqu'en 2028 avec le champion de France, le capitaine parisien aura donc l'occasion de grandement améliorer son record.

Le PSG déçu par un de ses transferts ? https://t.co/AJn39FdPoR pic.twitter.com/vu4m00lJUf — le10sport (@le10sport) April 20, 2024

Impossible pour Marquinhos qu'un de ses enfants supporte l'OM