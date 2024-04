L’OM annonce du lourd en privé

Arnaud De Kanel

Porté par un Vélodrome totalement incandescent, l'OM s'est surpassé pour éliminer Benfica et filer dans le dernier carré de la Ligue Europa. Une éclaircie dans une saison bien morose pour le club olympien qui pointe actuellement à la 9ème place de Ligue 1 avec un match en moins. Les hommes de Jean-Louis Gasset vont-ils délaisser le championnat pour tout miser sur la Coupe d'Europe ? La réponse est tombée en privé.

L'OM est complètement largué en championnat mais reste tout de même en lice en Coupe d'Europe. Grâce à leur qualification acquise aux dépens de Benfica, les Olympiens disputeront les demies finales de Ligue Europa face à l'Atalanta Bergame. Certains estiment donc qu'il serait judicieux d'abandonner la Ligue 1 pour se concentrer pleinement sur cette Coupe d'Europe, l'ultime moyen de décrocher un ticket pour la Ligue des champions. Mais en privé, l'OM n'en a pas l'intention.

Le boss de l’OM l’appelle, il accepte de signer ! https://t.co/bxBVjUGSTu pic.twitter.com/APZzvhiXpG — le10sport (@le10sport) April 20, 2024

«Leur responsabilité est aussi de bien faire en championnat»

La Ligue 1 reste un objectif pour le club phocéen qui se doit de la jouer jusqu'au bout pour faire honneur à l'institution. « Les joueurs en sont conscients. Leur responsabilité est aussi de bien faire en championnat pour respecter l’institution », a confié un membre du club auprès de La Provence . Le message est validé à tous les étages puisque Medhi Benatia est allé dans ce sens vendredi soir sur les ondes de RMC .

Benatia confirme