OM : Gasset annonce du lourd !

Hugo Chirossel

Après sa défaite la semaine dernière à Lisbonne (2-1), l’OM a obtenu son ticket pour les demi-finales de la Ligue Europa jeudi soir face à Benfica (1-0, 4-2 aux t.a.b.). Les Olympiens seront opposés à l’Atalanta Bergame au prochain tour et rêvent désormais d’aller jusqu’en finale, comme l’a confié Jean-Louis Gasset.

« C’est quelque chose de magique ». Jean-Louis Gasset n’a pas caché sa joie jeudi soir, après la qualification de l’OM pour les demi-finales de la Ligue Europa. Les Olympiens ont réussi à combler leur retard d’un but grâce à Faris Moumbagna, après leur défaite lors match aller la semaine passée (2-1), avant de finalement se qualifier aux tirs aux buts (1-0, 4-2 aux t.a.b.).

« On rêve de tout »

L’OM sera opposé à l’Atalanta Bergame au prochain tour, tombeur de Liverpool (victoire 0-3 à l’aller, défaite 0-1 au retour). De quoi rêver d’aller jusqu’en finale ? « On rêve de tout. On rêve de ces soirées. C'est une compétition qui nous va bien. On a battu le Chakhtar ici, on a battu Villarreal qui est une très bonne équipe, on élimine Benfica qui est un troisième adversaire coté, avec une équipe remodelée, avec des joueurs qui font le sacrifice de jouer à des places qui ne sont pas les leurs. On a eu encore ce soir un ou deux problèmes, ce qui nous a amenés à faire entrer des joueurs qu'on avait pris dans les 48 heures. Donc tout va bien », a déclaré Jean-Louis Gasset en conférence de presse.

« On veut aller le plus loin possible »