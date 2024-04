La vente de l'OM provoquée par le départ de Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Thibaud Vézirian persiste et signe. Le journaliste a confirmé la vente prochaine de l'OM. Selon lui, cette opération ferait le plus grand bien au championnat français, sur le point de perdre Kylian Mbappé et qui manque cruellement de suspense en raison de l'hégémonie parisienne. Il n'est pas impossible qu'un communiqué soit publié avant le début du mois de juillet.

Journaliste, Thibaud Vézirian est convaincu que la vente de l'OM verra le jour dans un avenir proche. Selon lui, cette opération devrait faire un bien fou au championnat français, qui devrait souffrir du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid à la fin de la saison.

La vente de l'OM tombe à pic

« Vu la situation du club, du foot français aussi qui met fin à l’ère Mbappé, pour créer une nouvelle ère PSG-OM c’est très important. L’OM doit changer de dimension mais on attend et on va voir ce que les hommes d’affaires nous réservent » a-t-il confié pour le site T eam Football.





Une annonce durant le mois de juin ?