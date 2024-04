Vente OM : McCourt est parti, un coup de tonnerre est annoncé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Frank McCourt est aux Etats-Unis et ses retours à Marseille sont devenues rares. Le propriétaire de l'OM n'est plus apparu depuis le mois d'août au Vélodrome et certains estiment qu'il n'a plus l'intention de s'impliquer au sein du club. Pour le journaliste Thibaud Vézirian, le Bostonien prépare sa sortie en coulisses.

Que devient Frank McCourt ? Récemment, l'Américain est apparu lors d'une émission diffusée sur NBC pour évoquer son amour pour le football européen. Pour le reste, c'est silence radio. Discret, il n'a plus été aperçu au Vélodrome depuis la première journée du championnat en août dernier. Selon son entourage, le propriétaire fera aussi l'impasse sur le quart de finale retour de Ligue Europa face au Benfica prévu ce jeudi soir.

L’OM a recruté «un mec incroyable» ! https://t.co/P2k5y89E18 pic.twitter.com/tHAvCFCt9S — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

McCourt aurait quitté le navire

Comme l'a souligné Thibaud Vézirian, Frank McCourt a pris ses distances à l'OM. « Vous avez un propriétaire qui a démissionné du conseil de surveillance et ça a été révélé d’abord sur X avant que l’OM daigne faire un communiqué écrit (...) Un propriétaire aux abonnés absents depuis un an et demi, voire deux ans, qui passait juste pour OM-Reims en août en disant qu’il allait bientôt parler et ça n’a pas été fait encore » a confié le journaliste pour Team Football . Selon lui, tout cela devrait déboucher sur la vente du club marseillais.

« Le deal club est bien réalisé »