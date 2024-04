La vente de l'OM est confirmée, une date tombe enfin ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Visiblement très bien informé sur la vente de l'OM, Thibaud Vézirian a lâché de nouvelles révélations sur ce dossier. Selon lui, le deal club est conclu. Désormais, les hommes d'affaires attendent le moment opportun pour officialiser la nouvelle. Selon le journaliste, une annonce pourrait être faite avant le mois de juin.

Décidément, le feuilleton autour de l'avenir de l'OM, mais aussi de Frank McCourt n'est pas près de s'arrêter. Au contraire, les rumeurs pourraient s'intensifier dans les prochaines semaines à en croire Thibaud Vézirian. Car selon le journaliste, un deal aurait été conclu en coulisses avec plusieurs investisseurs étrangers, dont des hommes d'affaires saoudiens.

L’OM a recruté «un mec incroyable» ! https://t.co/P2k5y89E18 pic.twitter.com/tHAvCFCt9S — le10sport (@le10sport) April 17, 2024

« Le deal club est bien réalisé »

« Le deal club est bien réalisé mais tout ce qu’il y a à côté comme investissement puisque c’est un consortium d’entreprises mené par des Saoudiens qui arrivent à la tête de l’OM doivent aboutir. Tous ces deals parallèles devraient se faire, on en a vu beaucoup » a-t-il déclaré sur le site de Team Football. Selon lui, l'officialisation de la vente pourrait avoir lieu à la fin de cette saison. L'OM pourrait bien annoncer la nouvelle avant son passage devant la DNCG, prévue en juin prochain.

Une annonce en juin prochain ?