OM - Aubameyang : Gasset annonce un problème

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste

De retour en grande forme depuis maintenant plusieurs semaines, Pierre-Emerick a enfin réussi à se rendre indispensable dans le secteur offensif de l'OM. Un véritable motif de satisfaction pour Jean-Louis Gasset, mais l'entraîneur marseillais tire néanmoins la sonnette d'alarme au sujet de cette dépendance offensive avec le Gabonais.

Auteur de 25 buts et 9 passes décisives en 42 apparitions sous le maillot de l'OM cette saison, Pierre-Emerick Aubameyang (34 ans) est de loin le meilleur buteur du club phocéen. Un atout offensif de taille pour Jean-Louis Gasset, et pourtant, l'entraîneur de l'OM a un problème avec ce statut à part pour Aubameyang.

« On ne pas toujours compter sur Aubameyang »

Interrogé en conférence de presse, Gasset a pointé du doigt cette dépendance en attaque avec l'ancien buteur de l'ASSE : « Il faut que des gens prennent le relais, on ne pas toujours compter sur Aubameyang. On a perdu Sarr qui était un bon complément. Je sens mes joueurs conscients du match qu'il faut faire, conscients qu'on l'a déjà fait, mais aussi qu'on a un but de retard », lâche l'entraîneur de l'OM.

