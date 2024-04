OM : C'est la folie à Marseille, Gasset annonce du lourd !

Alexis Brunet

L'OM a l'opportunité d'égayer sa saison jeudi soir. En effet, le club phocéen reçoit le Benfica Lisbonne, en quart de finale retour de Ligue Europa. Même s'ils se sont inclinés lors du match aller, les Marseillais peuvent retourner la situation devant leur public. D'ailleurs, le peuple marseillais attend impatiemment ce choc, comme l'a révélé Jean-Louis Gasset.

Après la qualification du PSG pour les demi-finales de Ligue des champions, deux autres clubs français peuvent espérer aussi rejoindre le dernier carré d'une coupe d'Europe. Lille affronte Aston Villa, mais surtout Marseille va défier le Benfica Lisbonne. Les Marseillais n'ont qu'un but de retard, et à domicile, le défi semble possible pour les coéquipiers de Chancel Mbemba.

Tout Marseille attend le choc face à Benfica

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les supporters de l'OM attendent de pied ferme la rencontre face au Benfica Lisbonne. Comme l'a révélé Jean-Louis Gasset à La Provence , les Marseillais ne pensent qu'à cela. « Tout le monde n’a qu’un mot à la bouche : jeudi. C’est incroyable. Tu vas manger au restaurant, on te dit "jeudi". On fait une photo, on te dit "jeudi". C’est un moment crucial de la saison, on peut gommer beaucoup de choses parce qu’on donnera beaucoup d’espoirs. Je suis venu pour ça. Je le sentais, mais là, je le vis. Si l’équipe répond comme elle l’a fait jusqu’ici en coupe d’Europe au Vélodrome, ça voudra dire que je ne suis pas venu pour rien et que j’aurai vécu les moments que je voulais vivre ici. »

L'OM pourrait défier l'Atalanta ou Liverpool

Si l'OM se qualifie pour les demi-finales de Ligue Europa, il y a de fortes chances pour que le club phocéen affronte l'Atalanta Bergame. En effet, lors du match aller face à Liverpool, les Italiens s'étaient imposés 0-3, et sont donc en ballottage très favorable pour rejoindre le dernier carré de C3.