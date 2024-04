OM : La malédiction va prendre fin à Marseille ?

Thomas Bourseau

À l’Olympique de Marseille, tous les feux sont au vert à l’approche du quart de finale retour de Ligue Europa malgré la première manche ratée à Lisbonne face au Benfica (1-2). Aux yeux de Geoffrey Kondogbia, rien n’est perdu et une victoire finale en C3 est toujours dans les têtes. Ce qui mettrait un terme à une longue période de disette.

L’OM ne se trouve pas dans la meilleure des situations à l’heure actuelle. Largués en Ligue 1 à 10 points du LOSC et de la dernière place qualificative pour la Ligue des champions qui était l’objectif numéro 1 de Gennaro Gattuso à sa nomination en septembre dernier, les hommes de Jean-Louis Gasset restent sur 5 défaites de suite toutes compétitions confondues.

La Ligue des champions grâce à la Ligue Europa ? C’est le plan de Kondogbia

La dernière en date remonte à jeudi dernier et le 1/4 de finale aller de Ligue Europa perdu sur la pelouse du Benfica Lisbonne (2-1). Pour remplir son objectif initial d’un ticket pour la prochaine éditions de la Ligue des champions, l’OM peut y parvenir en remportant la C3. Et c’est d’ailleurs ce que compte faire Geoffrey Kondogbia, milieu de terrain de 31 ans arrivé de l’Atletico de Madrid l’été dernier.

«Pour gagner, il faut passer ce tour, c'est important»