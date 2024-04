L’annonce surprise de l’OM pour la Ligue des champions !

Thomas Bourseau

L’OM ne se trouve pas dans une phase positive sur le plan sportif. Avant de se déplacer à Lisbonne pour le 1/4 de finale de Ligue Europa ce jeudi soir, l’équipe de Jean-Louis Gasset reste sur quatre revers d’affilée. Pour Jean-Pierre Papin, il faut faire tapis sur la C3 pour la C1 la saison prochaine.

Jean-Louis Gasset semblait être l’homme qui pouvait faire espérer l’OM dans une saison plus que compliquée tant en dehors que sur le terrain. Pour rappel, Marcelino n’avait tenu que trois mois sur le banc de touche de l’OM entre juin et septembre 2023 avant de déposer sa démission dans la foulée d’une houleuse réunion entre les associations de supporters et certains dirigeants de l’Olympique de Marseille. Seul Stéphane Tessier et Pablo Longoria sont restés lorsque David Friio et Javier Ribalta ont claqué la porte depuis.

Série noire pour l’OM, objectif Ligue Europa

Par la suite, Gennaro Gattuso n’est pas parvenu sur la durée à remettre la locomotive de l’OM sur les bons rails. Ce qui lui a valu son éviction le 19 février dernier. Jean-Louis Gasset a remplacé le technicien italien. Et, pour la première fois de l’histoire de l’OM, a remporté ses cinq premiers matchs en tant qu’entraîneur. L’intérimaire sera en poste jusqu’en juin prochain et pas plus comme cela est stipulé dans le contrat convenu entre les deux parties. À la suite de ses 5 victoires, Gasset a enchaîné quatre défaites de rang. Dans une mauvaise dynamique, l’OM pourrait bien avoir hypothéqué ses chances d’accrocher la 4ème place qualificative pour la Ligue des champions la saison prochaine.

«On n'a pas le choix que de gagner la Ligue Europa si on veut aller en LDC»