L’OM craque en coulisses, il l’annonce en direct

Arnaud De Kanel

A moins d'un miracle, l'OM ne devrait pas voir la Ligue des champions la saison prochaine. Défaits sur la pelouse du LOSC vendredi, les Olympiens ont laissé filer leur dernière chance. Tout le monde en aurait pris conscience en interne où il se murmure qu'une sixième place serait le meilleur résultat possible...

Il existait encore un maigre espoir de disputer la Ligue des champions pour l'OM la saison prochaine tant les équipes du haut de tableau ne parvenait pas à se départager, mais il s'est envolé samedi dans le ciel lillois. Battus par le LOSC, les hommes de Jean-Louis Gasset sont désormais largués, d'autant plus que Brest et l'AS Monaco l'ont également emporté. Quelle place peut donc viser l'OM ? En interne, on ne se ferait pas beaucoup d'illusion...

L'OM huitième après 28 journées

Avec 39 petits points, l'OM pointe à 13 points du podium et de la troisième place occupée par l'AS Monaco. Les Phocéens sont huitièmes après 28 journée, une place qui ne leur offre même pas une place en UEFA Conference League. Abattus, les membres de l'OM se mettraient à rêver de la sixième place.

«En interne et même en privé, on rêve pas mieux que la sixième place»