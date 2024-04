Gasset : L’OM va droit dans le mur ?

Thomas Bourseau

Du côté de l’OM, c’est la moue qui prédomine ces dernières semaines. En raison d’une série de défaites, le club phocéen semble avoir perdu tout espoir de Ligue des champions la saison prochaine et il pourrait en être de même pour toutes compétitions européennes selon Rio Mavuba.

Jean-Louis Gasset est sur le banc de l’OM depuis un mois et demi à présent. Et bien que tout ait bien commencé pour l’entraîneur intérimaire de l’Olympique de Marseille, le vent a tourné depuis la mi-mars et les défaites en Ligue Europa face à Villarreal (3-1) et le Stade Rennais (2-0).

Troisième revers de suite pour l’OM en Ligue 1 !

Et depuis, l’OM version Gasset a essuyé deux autres revers et pas des moindres. Le premier à l’Orange Vélodrome face à un PSG qui a joué à 10 contre 11 pendant plus de 45 minutes (2-0) et la dernière en date sur la pelouse du LOSC vendredi soir (3-1) qui a donc relégué l’OM à 10 points de la bonne zone afin de se qualifier pour la prochaine édition de la Ligue des champions.

La course à l’Europe est vouée à l’échec pour l’OM ?