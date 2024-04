OM : Un duel final pour remplacer Gasset ?

Arnaud De Kanel

Malgré une belle embellie avec cinq victoires lors de ses cinq premiers matchs, Jean-Louis Gasset ne devrait pas réussir son objectif, à savoir placer l'OM dans les quatre premiers pour disputer la Ligue des champions la saison prochaine. L'effet Gasset s'est estompé, les débats concernant son avenir également. Le Montpelliérain va quitter le club phocéen comme prévu et on semble se diriger vers un duel entre Christophe Galtier et Paulo Fonseca pour le banc olympien.

L'OM patine et a certainement dit adieu à ses rêves de Ligue des champions vendredi soir en chutant sur la pelouse du LOSC. Après Rennes, Villarreal et le PSG, les Phocéens ont donc enchainé un quatrième revers de rang et les dirigeants se tournent vers la saison prochaine. Car encore une fois, il va falloir changer d'entraineur à l'intersaison. Auteur de débuts tonitruants, Jean-Louis Gasset fonce à son tour droit dans le mur et il n'est plus question que son aventure se prolonge exceptionnellement. « Gasset n’ira pas plus loin, ce n’était pas du tout le deal négocié au départ, ce n’est ni dans les projets du club ni dans celui de l’entraîneur », confie un proche du dossier pour La Provence . Alors, qui sera le nouvel entraineur de l'OM ? Selon La Provence , on se dirige vers un duel entre deux hommes.



Le rêve Fonseca

Selon les informations exclusives du10sport.com, une tendance se dessine clairement en faveur d'un départ de Paulo Fonseca à la fin de la saison. Déjà sollicité l'été dernier, l'entraîneur du LOSC demeure l'une des deux options principales de l'OM pour le poste d'entraîneur, comme le rapporte La Provence . Mais un autre profil plait à la direction marseillaise.

Galtier encore dans les plans