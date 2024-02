EXCLU - Mercato : Paulo Fonseca et Lille, c’est bientôt terminé ?

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Aux commandes du LOSC depuis bientôt deux saisons, Paulo Fonseca s’est parfaitement imposé dans le Nord et continue de se tailler une belle réputation. Un profil qui intéresse de plus en plus le marché européen et qui fragilise son avenir chez les Dogues. Le 10 Sport fait le point sur ce dossier.

Méconnu du grand public en France au moment de débarquer à Lille à l’été 2022, Paulo Fonseca a réussi à s’imposer en Ligue 1. Cinquième lors de son premier exercice, le Portugais reste installé dans la course à l’Europe cette saison et son équipe propose un jeu reconnu par les observateurs. Un choix gagnant de la part des Dogues qui espèrent pouvoir conserver leur coach cet été. Mais d’après nos sources, ce n’est pas vraiment la tendance.

Le Zap'In by Aushopping V2 épisode 4 🔛Un condensé des meilleurs moments filmés au LOSC ces dernières semaines 🤩Rendez-vous sur YouTube ➡️ https://t.co/bebbAXjOS8 pic.twitter.com/m9io4rDhff — LOSC (@losclive) February 2, 2024

Paulo Fonseca en fin de contrat

En arrivant dans le Nord, Paulo Fonseca a signé un contrat de deux ans. Un bail qui s’achève donc en juin prochain. Interrogé sur son avenir, fin décembre, le Portugais a répondu sans répondre clairement : « Je suis ambitieux, oui, mais je suis aussi très content et j’aime beaucoup travailler ici (…) Je suis totalement concentré sur ce que nous pouvons faire cette saison. C’est la préoccupation principale. Mon futur n’est pas important maintenant. Honnêtement, je ne pense pas au futur. Mais je suis ambitieux. Je veux progresser chaque saison ».

Proche d’un départ

S’il reste effectivement concentré sur la fin de saison lilloise, et vise une place sur le podium de Ligue 1, Paulo Fonseca est plus proche de relever un autre challenge la saison prochaine que de poursuivre avec le LOSC. Nos sources indiquent en effet que les sollicitations dont il fait l’objet depuis quelques mois laissent peu de chance à l’écurie nordiste. Il faudra à Olivier Létang, président du club, beaucoup de persuasion et d’arguments pour pouvoir le retenir… Comme pour Leny Yoro, Lille aura du mal à conserver ses talents.