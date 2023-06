EXCLU - Mercato : Paulo Fonseca, nouvelle priorité de l’OM !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après la fin de la piste menant à Marcelo Gallardo, l’OM se tourne vers une nouvelle cible pour le poste d’entraîneur. Selon les informations du 10 Sport, il s’agit de l’actuel coach du LOSC, Paulo Fonseca. C’est l’objectif n°1 de Pablo Longoria désormais.

Marcelo Gallardo et l’OM n’ont pas réussi à se mettre d’accord. Dans le sprint final des discussions entre le technicien argentin et le club phocéen, les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , les dernières discussions portaient sur la constitution du staff de Marcelo Gallardo et de l’organisation à venir pour le recrutement. D’accord sur un contrat de deux ans, Gallardo et l’OM n’ont finalement pas bouclé le deal. Pour l'heure, impossible de connaître précisément la raison mais il semble que Marcelo Gallardo n'ait pas donné suite alors que les discussions avec l'OM étaient très avancées. Et désormais, Pablo Longoria se tourne vers une autre priorité.

Paulo Fonseca, objectif n°1

Selon nos informations, l’OM se lance désormais à la poursuite d’un autre coach nommé Paulo Fonseca. Actuellement en poste à Lille, le technicien portugais est la priorité de Pablo Longoria et Javier Ribalta. Pour l’heure, l’OM n’a pas encore bougé auprès du LOSC pour entamer des discussions. Ce sera le cas dans les prochaines heures, l’OM souhaitant ouvrir des négociations avec Lille dans la semaine qui arrive.

Incroyable, il laisse l’OM sans réponse ! https://t.co/jkGZjTe0fz pic.twitter.com/cAg9QjvG1i — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Un dossier compliqué

Après avoir qualifié le LOSC pour l’Europa League, Paulo Fonseca a réalisé une excellente première saison dans le Nord. Si son avenir reste incertain, l’OM se lance dans une opération complexe. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le Portugais n’est pas libre. Pablo Longoria et Javier Ribalta vont devoir négocier pour convaincre le LOSC de laisser partir leur nouveau mentor. Pas simple…