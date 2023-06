EXCLU - Mercato : Dernière discussion pour Marcelo Gallardo à l'OM !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après le départ d’Igor Tudor, l’OM et Pablo Longoria sont en recherche active d’un nouveau coach. A l’heure où nous écrivons ces lignes, rien n’est encore signé avec Marcelo Gallardo. Mais le technicien argentin est la priorité. Et les discussions se finalisent…

Comme l’an passé avec Jorge Sampaoli, l’OM est en quête d’un nouvel entraîneur pour la saison à venir. Igor Tudor n’a pas souhaité poursuivre sa mission et enchaîné sur un deuxième exercice. Le Croate a pourtant conduit la bande à Alexis Sanchez sur le podium de la Ligue 1, avec un billet pour le tour préliminaire de Ligue des Champions. A présent, Pablo Longoria s’active pour trouver son successeur. Et il jette son dévolu sur Marcelo Gallardo, ancien coach de River Plate.

Discussion autour du staff

Priorité de l’OM, Marcelo Gallardo est le dossier n°1 de Pablo Longoria. Des discussions sont en cours pour permettre à toutes les parties de trouver un accord final, ce qui n’est pas encore le cas. Selon nos informations, les négociations portent ces dernières heures sur la constitution du staff demandé par Marcelo Gallardo, qui dispose d’exigences bien précises sur ce point. Une dépense supplémentaire pour l’OM, que Pablo Longoria doit piloter.

L’OM prépare une surprise pour son prochain entraîneur https://t.co/V3CCHdq9X0 pic.twitter.com/HCadVeDfzA — le10sport (@le10sport) June 13, 2023

Deux ans de contrat

A l’heure où nous écrivons ces lignes, rien n’est encore acté entre l’OM et Marcelo Gallardo. Mais le dossier entre clairement dans sa dernière ligne droite, avec de l’optimisme. Des discussions actives sont prévues ces prochaines heures avec Juan Berros, le représentant de Marcelo Gallardo. Il est notamment question d’un contrat de deux saisons. Un profil qui semble plaire aux supporters marseillais, séduit par les caractéristiques de l’ancien milieu de terrain de l’AS Monaco (1999-2003) qui a réussi sa reconversion comme entraîneur en étant champion d’Uruguay avec le Nacional (2012) puis en glanant de nombreux trophées avec River Plate comme la Coupe Libertadores (2015 et 2018) et le championnat en 2021.