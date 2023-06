Clash à l’OM, Guendouzi balance ses vérités

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Pour sa deuxième saison à l’OM, Matteo Guendouzi voulait confirmer sa première grosse année sous Jorge Sampaoli. L’arrivée d’Igor Tudor a changé beaucoup de choses et la fin d’exercice a été très compliquée pour l’international français. Le milieu de terrain olympien est revenu sur cette saison mouvementée.

Saison mitigée pour Matteo Guendouzi. Indispensable l’année dernière avec Jorge Sampaoli, l’international français avait bien démarré. Mais Igor Tudor, le successeur de l’Argentin à l’OM, a fini par faire des choix forts. Au retour de la Coupe du monde, Matteo Guendouzi s’est rapidement assis sur le banc de touche.

Guendouzi déclassé

Et il ne l’a presque plus quitté. Cela a chauffé plusieurs fois, notamment après le match contre l’OL où Matteo Guendouzi a demandé des explications à Javier Ribalta. Le milieu de terrain de l’OM est revenu sur les différences entre Jorge Sampaoli et Igor Tudor.

«On aurait pu mieux faire»