OM : Guendouzi sur le départ ? Il répond cash

Jean de Teyssière

Homme clé de Jorge Sampaoli, Matteo Guendouzi a peu à peu disparu des radars sous les ordres de Igor Tudor. L'ex-entraîneur marseillais ne l'a pas beaucoup utilisé en deuxième partie de saison, ce qui avait irrité l'international français. Tudor parti, Guendouzi attend de voir qui sera le successeur du coach croate avant de voir de quoi son avenir sera fait, qui sera dans tous les cas radieux.

De quoi sera fait l'avenir de Matteo Guendouzi ? En fin de saison dernière, le Marseillais avait peu joué sous les ordres d'Igor Tudor. Avec le départ du coach croate et l'arrivée prochaine d'un nouvel entraîneur, une porte peut s'ouvrir à l'OM. Ou ailleurs ?

4 clubs intéressés par Guendouzi

D'après les informations de Téléfoot , quatre grands clubs européens seraient intéressés par la venue de Matteo Guendouzi la saison prochaine, s'il décide de quitter l'OM. Selon eux, il s'agirait de deux clubs anglais, Newcastle et Aston Villa ainsi que deux clubs italiens, l'Inter Milan et la Juventus de Turin.

OM : Il l’avoue, Tudor s’est planté avec Payet https://t.co/40JjRplzap pic.twitter.com/mtHx65nKuk — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

«On pèsera le pour et le contre»