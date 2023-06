Le PSG déniche le successeur de Galtier, Benzema s'en mêle

Jean de Teyssière

Ce n'est pas encore acté officiellement, mais le Paris Saint-Germain devrait mettre fin à son aventure commune avec Christophe Galtier. L'entraîneur français, qui a connu une saison difficile, tant sur le plan sportif que personnel, malgré ce onzième titre de champion de France offert au PSG. Le club parisien pourrait donc le remplacer par Luis Enrique, qui disposerai également d'une offre saoudienne alléchante.

Tout avait pourtant bien commencé pour Christophe Galtier à la tête du PSG. Lionel Messi courait et le PSG avait même inscrit 17 buts sur les trois premiers matchs de Ligue 1 avec une MNM en feu malgré l'affaire du « penalty gate » à gérer. Ce début de saison n'a pas fait long feu puisque les résultats et le contenu sont devenus de plus en plus discutables avant 2023 et les dix défaites parisiennes. Ajoutez à cela toutes les polémiques extra-sportives et notamment les propos racistes et islamophobes qu'aurait proférés Galtier, et vous obtenez un coach sur le départ.

Luis Enrique favori pour succéder à Galtier ?

Comme révélé par le10sport.com, le PSG est donc maintenant à la recherche du successeur de Galtier. Les dirigeants parisiens chercheraient un entraîneur libre, histoire de ne pas payer une clause au club détenant l'entraîneur. Luis Campos, seul décideur du sportif au sein du PSG aurait placé Luis Enrique tout en haut de sa short-list. L'ancien sélectionneur de La Roja. Comme indiqué par nos informations, l'entraîneur espagnol disposerait de soutien au sein du vestiaire parisien ce qui fait de lui le mieux placé dans les potentiels successeurs, même si rien n'est encore acté.

PSG : A peine arrivé, le successeur de Galtier tente une folie à 150M€ https://t.co/xuyXk4N02w pic.twitter.com/XgA9NHrlLB — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

Al-Hilal va tenter la piste Luis Enrique

Mais comme à chaque fois, le PSG devra faire face à une concurrence féroce pour faire venir Luis Enrique. D'autant que le championnat d'Arabie Saoudite semble être devenu ces derniers mois de très sérieux candidats pour faire venir des joueurs. D'après Rudy Galetti, Al-Hilal, qui n'a pas réussi à faire venir Lionel Messi, malgré une offre de 500M€ par an, pourrait tenter de faire venir Luis Enrique la saison prochaine. Les deux premiers pourparlers ont échoué et le club saoudien va retenter sa chance.