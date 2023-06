EXCLU - PSG : Zidane, Nagelsmann, Luis Enrique… Le point complet sur la succession de Galtier

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Christophe Galtier n’a pas résisté à l’entretien de la dernière chance tenu avec Luis Campos ce mardi. Visiblement très affecté par la saison écoulée, il a été démis de ses fonctions et laisse donc le banc du PSG vide. Selon nos informations, Paris souhaite se tourner vers un entraîneur libre de tout contrat. Et les premiers indices tombent…

Pressenti pour poursuivre une deuxième saison au PSG, Christophe Galtier descend du train. La saison a été beaucoup trop rude pour le technicien français, lessivé par les affaires et le rouleau-compresseur que peut-être la machine parisienne. Si Luis Campos avait l’intention de le maintenir dans ses fonctions, il a dû se rendre à l’évidence. Au terme d’un dernier entretien, ce mardi, il a pris la décision de stopper sa collaboration avec Christophe Galtier. Si le duo a réussi le miracle d’être champion de France avec le LOSC, la magie n’a pas été la même à Paris. Avec un titre de champion de France comme lot de consolation, Galtier s’en va, par la petite porte.

Un entraîneur libre

A présent, Luis Campos se met en ordre de marche pour trouver un nouveau coach. Comme le10sport.com l’a plusieurs fois écrit, le Portugais n’a jusqu’à présent mené aucune discussion sur le sujet. Son ambition première était de poursuivre avec Galtier, il n’a donc pas pris ses dispositions pour envisager un autre entraîneur. Déjà au travail, il a dressé une liste de profils susceptibles de convenir au projet parisien. Selon nos sources, le premier des critères est le suivant : ce coach sera libre de tout contrat. Paris ne dépensera pas d’argent pour débaucher un entraîneur en poste.

Zidane, c’est compliqué

Des entraîneurs libres de tout contrat capables de porter le projet du PSG, il n’y en a pas beaucoup. Antonio Conte, Zinedine Zidane, Luis Enrique, Julian Nagelsmann ou encore Joachim Low sont les profils les plus à même de convenir. Pour Antonio Conte, le10sport.com est en mesure d’affirmer que le dossier n’est pas du tout une priorité. Concernant Zinedine Zidane, la complexité de sa venue est telle que le dossier, là encore, a peu de chance de voir le jour.

Luis Enrique en bonne place