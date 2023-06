EXCLU - PSG : Le point complet sur la rumeur Nagelsmann

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Après le coup de sifflet final de la saison 2022-2023 et un onzième titre de champion de France, le PSG n’est pas en vacances. Comme révélé par le10sport.com, une réunion est prévue cette semaine entre Christophe Galtier et Luis Campos. L’avenir de l’entraîneur français se joue maintenant sur un fond de rumeurs autour de plusieurs successeurs, et notamment sur Julian Nagelsmann. Le 10 Sport fait le point sur la situation.

Avec un petit point d’avance sur le RC Lens, le PSG termine premier de Ligue 1 et installe un onzième trophée de champion de France dans son armoire. Lot de consolation d’une saison éprouvante, ce titre est l’unique motif de satisfaction de la première saison de Christophe Galtier à Paris. A présent, la question de son avenir est centrale. Comme révélé par le10sport.com , confirmé ensuite par nos confrères de l’Equipe , du Parisien et de RMC , une réunion est prévue cette semaine entre Christophe Galtier et Luis Campos. Ensemble, les deux hommes vont prendre la décision pour savoir s’ils continuent ensemble. La tendance était jusqu’ici au maintien de l’entraîneur parisien.

Pas de discussion avec Nagelsmann

Au micro de Canal+ , ce samedi, Luis Campos a confirmé l’intégralité des éléments apportés par le10sport.com le 2 juin : « On va faire un bilan, au final, de tous les matchs. Pas seulement sur l’entraîneur, sur tout l’effectif, sur les joueurs qui doivent rester et ceux qui doivent partir. On va voir le bon timing pour le faire. On n'a pas pris de décision, ni sur le coach, ni sur les joueurs ». La réunion prévue en milieu de semaine sera capitale pour l’avenir de Christophe Galtier tandis que Foot Mercato et L’Equipe révèlent que Paris négocie activement avec Julian Nagelsmann, l’ancien entraîneur du Bayern Munich. Selon nos informations, il n’existe à ce jour aucune discussion entre le PSG et le technicien allemand. Les dirigeants parisiens actuellement en poste nous confirment qu’ils ne discutent avec aucun entraîneur du marché.

Pourquoi autant de rumeurs sur l’entraîneur ?