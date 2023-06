Jackpot pour le Qatar, une révélation à 3,9Md€ tombe sur le PSG

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme chaque année, le magazine américain Forbes fait un classement des clubs les plus valorisés de la planète football. Le Real Madrid pointe en tête de ce classement (5,6Md€), mais le PSG monte en puissance et s'approche des 4Md€. Autre club français, l'OL fait, aussi, une percée dans ce classement.

Comme chaque année, le magazine Forbes publie un classement des clubs les plus valorisés. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que certains clubs se portent bien. Des équipes comme le PSG ont vu leur valeur bondir en un an.

Une grosse condition est réclamée pour le coup rêvé du PSG https://t.co/wTxELH5Oc3 pic.twitter.com/zvFG1GT2Cd — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

Le PSG a vu sa valeur bondir

Dans ce classement publié par le magazine américain, le PSG pointe à la septième place, mais a vu sa valeur bondir de 30%, pour atteindre les 4Md€. La formation détenue par le Qatar se rapproche de certains clubs historiques comme le Bayern Munich (4,5Md€) ou encore Manchester City (4,6Md€).

Les clubs historiques omniprésents dans ce classement