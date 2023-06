Le PSG entame une révolution, il tire la sonnette d'alarme

Jean de Teyssière

La fin d'une ère, la fin d'une époque au Paris Saint-Germain. Ce vendredi, les joueurs de la capitale effectueront leur dernier entraînement au camp des Loges. Direction ensuite le centre ultramoderne construit à Poissy qui accueillera le PSG la saison prochaine. Forcément, comme lors de tout départ, une pointe de nostalgie touche beaucoup de monde et Luis Fernandez, ancien joueur et entraîneur du PSG en fait partie et en profite pour prévenir le club de garder son identité.

Les joueurs du Paris Saint-Germain effectuent ce vendredi leur dernier entraînement de la saison mais aussi au camp des Loges. Ceux qui resteront la saison prochaine devront modifier l'adresse du centre d'entraînement sur leur GPS car désormais, ce n'est plus à Saint-Germain-En-Laye mais à Poissy qu'il faudra se déplacer. De quoi faire monter une pointe de nostalgie à Luis Fernandez, qui évoque cet endroit dans une interview pour Le Parisien : « C’est un lieu qui reste gravé dans ma mémoire. C’est là que j’ai grandi. »

« Ce ne sont pas des choses qu’on aime entendre quand on a été joueur et entraîneur du PSG »

Avec la rumeur évoquant un départ au Stade de France et ce déménagement, Luis Fernandez, ancien joueur et entraîneur du PSG prévient : « Oui, car quand je vois que le club part du camp des Loges et qu’on parle de quitter le Parc des Princes pour le Stade de France… Ce ne sont pas des choses qu’on aime entendre quand on a été joueur et entraîneur du PSG. Le camp des Loges a été un lieu où on a pu s’entraîner, s’exprimer. J’ai toujours aimé cet endroit qui était ouvert aux gens. On pouvait discuter, échanger. »

« Ça fait mal »

« Maintenant il faut montrer patte blanche. Il n’y a pas longtemps je suis venu pour faire une interview, c’est à peine si on m’a reconnu. Et ça fait mal », ajoute Luis Fernandez.