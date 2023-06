Mourinho prend une énorme décision, le PSG va halluciner

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en 2024 à l'AS Roma, José Mourinho fait partie des pistes évoquées pour succéder à Christophe Galtier sur le banc du PSG. Cependant, le Special One semble avoir l'intention d'honorer son bail avec la Louve. Mais pas à n'importe quelle condition.

L'avenir de Christophe Galtier devrait prochainement être annoncé. Bien qu'il soit encore sous contrat jusqu'en 2024 avec le PSG, le technicien français est régulièrement annoncé sur le départ après une saison globalement mitigée. Dans cette optique, le nom de José Mourinho est cité parmi les possibles prétendants à sa succession. Mais cette piste se refroidit.

Mourinho veut rester...

Et pour cause, comme révélé pas le10sport.com, il n'existe aucun contact entre José Mourinho et le PSG. Et ce n'est pas tout puisque selon les informations d' Il Messaggero , le Special One aurait l'intention de rester à l'AS Roma où son contrat court jusqu'en 2024, malgré la récente défaite en finale de la Ligue Europa.

... mais met la pression sur l'AS Roma