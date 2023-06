Messi va faire une annonce, il reçoit déjà un message

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans les prochains jours, Lionel Messi devrait quitter le PSG. En fin de contrat, l'Argentin ne va pas prolonger à Paris et cherchera donc une porte de sortie. Dans cette optique, l'option d'un retour au FC Barcelone prend forme. D'autant plus que Xavi fait le forcing pour le recruter et ne s'en cache plus.

Cela ne fait désormais plus aucun doute, Lionel Messi va quitter le PSG à l'issue de son contrat qui s'achève le 30 juin. Christophe Galtier a effectivement confirmé que samedi contre Clermont, « ce sera son dernier match au Parc des Princes . » Par conséquent, il reste désormais à connaître le futur club de Lionel Messi dont l'avenir de jouerait entre le FC Barcelone, l'Arabie Saoudite ou encore l'Inter Miami. Mais Xavi tente de faire pencher la balance du côté du Barça.

«Je l'ai dit à plusieurs reprises, il a une porte ouverte ici»

« Non, je vois les choses de la même manière qu'avant. Je l'ai dit à plusieurs reprises, il a une porte ouverte ici, je suis l'entraîneur et je sais qu'il nous aidera s'il décide de venir, mais à la fin je pense que nous devons le laisser un peu tranquille. Il termine la saison ici, il a beaucoup de respect pour le Paris Saint-Germain, il veut finir de la meilleure façon, il termine son contrat et ensuite il a gagné tous les droits du monde pour dire où aller, où finir sa carrière. Je pense qu'il a le football pour continuer au plus haut niveau et s'il vient au Barça, ce que nous voulons tous ou presque, en particulier l'entraîneur, les portes lui sont ouvertes, je suis convaincu qu'il réussira », explique l'entraîneur du FC Barcelone dans les colonnes de Mundo Deportivo , avant d'ajouter que tout dépendra de lui.

«Si Leo décide de venir, les portes lui sont ouvertes»