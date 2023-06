Une annonce tombe sur le mercato, le PSG va paniquer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Objectif prioritaire du PSG, Bernardo Silva est également régulièrement cité dans le viseur du FC Barcelone. D'ailleurs Xavi confirme son intérêt pour l'international portugais de Manchester City en rappelant que rares les joueurs à pouvoir refuser le Barça.

Cet été, le PSG devrait animer le mercato. Plusieurs pistes circulent et des transferts semblent déjà en excellente voie, à l'image de ceux de Lucas Hernandez, Milan Skriniar ou encore Marco Asensio, les deux derniers cités étant libres. Néanmoins, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG rêve également de recruter Bernardo Silva.

Confirmation totale des infos du @le10sport (7 mai 2023) sur le dossier Bernardo Silva / PSG https://t.co/xsUv6mMuqp https://t.co/ITY9fM1hcL — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) May 15, 2023

Xavi ouvre la porte à Bernardo Silva

Problème, le FC Barcelone y songe également. Et Xavi ne s'en cache pas. « Ce serait merveilleux, mais c'est aussi un joueur de City, c'est très difficile », lâche l'entraîneur du Barça dans une interview accordée à Mundo Deportivo , avant de revenir sur le précédent mercato durant lequel Bernardo Silva semblait déjà intéressé.

«Aucun joueur ne dira pas "non" au Barça»