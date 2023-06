Le vestiaire du PSG en rêve, la star du RC Lens lâche une réponse

Alexis Brunet

Le PSG va s'activer dans les prochains jours sur le mercato estival. Marco Asensio est annoncé très proche du PSG et pourrait être la première recrue parisienne. Derrière d'autres noms devraient suivre. Seko Fofana pourrait être l'un d'eux. Le milieu de terrain s'est d'ailleurs montré évasif sur son avenir à Lens.

Le PSG est en passe de frapper un grand coup sur le marché des transferts. Comme le10sport vous l'a révélé en exclusivité, Marco Asensio pourrait devenir un joueur du club de la capitale dans les prochains jours. Le Madrilène se serait mis d'accord avec Luis Campos sur un contrat longue durée, avec une rémunération de 10M€ par saison, bonus compris.

D'autres joueurs vont arriver au PSG

Il faudra que le conseiller football du PSG se donne à 100% sur ce mercato. Luis Campos doit faire oublier les échecs précédents, mais aussi trouver un remplaçant à Lionel Messi, qui ne prolongera pas à Paris. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Campos aimerait attirer dans la capitale française, Bernardo Silva. Il est très apprécié par son compatriote portugais, mais aussi par Kylian Mbappé. Mais le champion de France pourrait aussi être tenté d'aller piocher chez son dauphin.

Seko Fofana se montre flou sur son avenir