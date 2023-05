EXCLU - Mercato : Le PSG passe à l’offensive pour Bernardo Silva !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

A l’approche du mercato estival, le PSG bouge déjà ses pions. Et notamment sur un dossier très important aux yeux des dirigeants parisiens : Bernardo Silva. Comme révélé par le10sport.com, Paris fait du Portugais l’une de ses priorités. Et le club de Kylian Mbappé vient tout juste de passer à l’action…

En route vers un nouveau sacre de champion de France avec son succès (en cours) à Troyes, le PSG prépare déjà son mercato estival. Dans les coulisses, Luis Campos est déjà à pied d’œuvre pour construire l’effectif 2023-2024 et tenter de faire oublier cette première saison de l’ère Galtier. Le Portugais s’active énormément ces dernières semaines pour observer des joueurs personnellement et peaufiner son mercato estival. Une fenêtre de transferts dans laquelle il a déjà des idées très précises des joueurs qu’il désire. En tête de liste, un homme qu’il connait par cœur, depuis des années : Bernardo Silva.

Un lien fort avec Luis Campos

Déniché par Luis Campos, Bernardo Silva a d’abord éclos à l’AS Monaco. Après des débuts remarqués au Benfica, son club de cœur dans lequel il aimerait terminer sa carrière, Bernardo Silva a profité de l’œil avisé de Campos pour venir faire décoller sa carrière sur le Rocher. Attrapé au vol par Manchester City au sortir du titre historique de l’ASM (2017), l’attaquant a toujours gardé un lien très fort avec Luis Campos. Comme avec Kylian Mbappé…

Mbappé le veut au PSG

Dans le dossier Bernardo Silva, le PSG dispose en effet de plusieurs cartes dans sa manche. Luis Campos en est une. Kylian Mbappé en est une autre, très solide aussi. Selon nos sources, les deux hommes œuvrent pour la venue de Bernardo Silva à Paris, et ce depuis bientôt un an. Comme révélé par le10sport.com l’été dernier, le transfert du Portugais n’a pas pu se faire en août dernier car Manchester City a apposé son veto. Le joueur avait pourtant indiqué son souhait de partir. Le PSG était clairement une option pour lui. Un an plus tard, le dossier est toujours actif. Plus que jamais poussé par un Kylian Mbappé qui veut rejouer avec lui.

Le PSG a bougé

Pour satisfaire Kylian Mbappé, qui sera Parisien la saison prochaine, le PSG met tout en œuvre. Et selon nos informations, le club vient officiellement d’ouvrir le dossier Bernardo Silva. L’état-major parisien a pris ses dispositions pour faire connaître ses intentions envers le Portugais. On ne sait pas encore si c’est auprès de Manchester City directement ou via l’agent de Bernardo Silva, Jorge Mendes, que le PSG s’est manifesté. Mais le fait est que Paris est désormais en action, prêt à dégainer.

Bernardo Silva veut partir