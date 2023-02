EXCLU - Mercato - PSG : L’objectif Bernardo Silva

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Sur les tablettes du PSG depuis l’arrivée de Luis Campos, Bernardo Silva est toujours une cible parisienne pour les mois à venir. Paris continue de vouloir le signer et de son côté, l’international portugais a plus que jamais envie de quitter Manchester City. Le dossier promet déjà d’animer le prochain mercato estival…

Le PSG a tenté Bernardo Silva l’été dernier. Emmené par Luis Campos, le dossier a toutefois très vite tourné court. Manchester City a refusé toute idée de départ pour son international portugais. Son entraîneur, Pep Guardiola, n’a pas souhaité ouvrir la porte de son poulain. Pourtant, comme révélé par le10sport.com le 3 août dernier, Bernardo Silva souhaitait voir le sujet de son avenir étudié. S’il n’a pas souhaité aller au clash, compte-tenu des excellentes relations entretenues avec ses dirigeants, son désir d’ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière était là. Et il l’est de plus en plus…

EXCLU @le10sport : Discussions en cours pour Hakim Ziyech et un club émirati Joueur intéressé, fermeture du marché 8 février là bas https://t.co/yxdlHk1IUj — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) February 3, 2023

Bernardo Silva veut partir

A 28 ans, Bernardo Silva termine sa sixième saison à Manchester City. S’il s’approche de la barre des 200 matchs en Premier League, le Portugais commence surtout à envisager un départ du Nord de l’Angleterre. Selon nos informations, l’ancien de Benfica et Monaco aspire à relever un nouveau défi. Et s’il n’a pas été « insistant » l’été dernier, il pourrait l’être beaucoup plus dans les semaines et mois à venir. Son souhait de rejoindre un nouveau club a pris de l’ampleur.

Le PSG le veut vraiment

Et pour l’accueillir, un club est plus que positionné : le PSG. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com , Bernardo Silva est une priorité de recrutement pour Luis Campos mais également pour Kylian Mbappé. Le premier l’a fait venir à Monaco, le second a remporté ses premiers trophées avec lui. Pierres angulaires du projet parisien, Campos et Mbappé poussent clairement pour la venue de Bernardo Silva. Et la présence des deux hommes est un vrai plus pour Paris…

Attention à Barcelone ?

Muselé par le fairplay financier cet hiver, le PSG n’a rien pu faire lors de ce mercato hivernal. Clairement, Luis Campos souhaite un renfort de poids pour la saison prochaine et Bernardo Silva est sa priorité. Un dossier dans lequel Paris devra se méfier de la concurrence d’un club, qui compte aux yeux du Portugais : le FC Barcelone. Il est fort possible de voir les Catalans venir concurrencer les Parisiens pour Bernardo Silva…