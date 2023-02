Messi et le PSG, la presse catalane annonce la fin du feuilleton

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Lionel Messi est encore en pleine réflexion pour son avenir, bien que sa prolongation avec le PSG prenne doucement forme. En attendant l’issue du dossier, les rumeurs sont nombreuses autour de l’avenir de l’Argentin, mais la presse catalogne ne se fait aucune illusion sur le sujet.

Focalisé sur la Coupe du monde au Qatar, Lionel Messi a repoussé toutes les discussions portant sur son avenir avec le PSG, mais l’heure est désormais au choix pour l’attaquant de 35 ans. Comme vous l’a indiqué le10sport.com, Luis Campos travaille sur le dossier et avance positivement dans les discussions, bien que le numéro 30 du PSG soit encore en pleine réflexion à en croire la presse argentine. En Catalogne, le suspense est toutefois moins présent.

Messi pense à Paris, Barcelone est hors de course

Ce lundi, le quotidien Sport confirme que Lionel Messi est en route pour prolonger son aventure avec le PSG. Malgré les réflexions autour de son avenir, le septuple Ballon d’Or envisage de signer un nouveau bail, et les discussions devraient s’intensifier dans les prochains jours. En tout cas, le média catalan assure qu’un retour au FC Barcelone n’est absolument pas d’actualité.



Entre sa famille et le PSG, Messi est sous pression https://t.co/KSpLHau5ia pic.twitter.com/enqAubIjh9 — le10sport (@le10sport) February 6, 2023

« J’aimerais l’avoir dans ce projet », confirme Campos