Un énorme coup se prépare, le PSG confirme

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son bail au PSG et ces derniers jours, les informations divergent à ce sujet. Luis Campos, conseiller sportif du club de la capitale confirme toutefois son intention de conserver La Pulga le plus longtemps possible. Des discussions sont en cours.

Arrivé en 2021 au PSG, Lionel Messi a connu des débuts très délicats, mais cette saison, tout va beaucoup mieux. A tel point que son avenir soit au cœur des spéculations puisque son contrat s’achève en juin prochain. Ces derniers jours, plusieurs médias argentins ont assuré que la tendance était incertaine pour la prolongation de La Pulga . Néanmoins, Luis Campos, conseiller sportif du PSG, assure qu’il veut tout faire pour prolonger Lionel Messi.

Campos s’enflamme pour Messi

« Je me rappelle d'un mot que j'ai dit à Lionel Messi lors du dernier match. Je lui ai dit de prendre tout le monde avec lui. Il m'a dit "tranquille" et il a fait une deuxième mi-temps extraordinaire », confie-t-il au micro de Téléfoot .

«On est en discussions»