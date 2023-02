Catastrophe sur le mercato, le PSG lance une folle accusation

Pierrick Levallet

Afin de combler le vide laissé par le départ de Pablo Sarabia, le PSG voulait recruter un nouvel attaquant dans les dernières heures du mercato. Le club de la capitale avait alors jeté son dévolu sur Hakim Ziyech. Mais au dernier moment, l'opération a capoté et le Marocain est resté chez les Blues. Pour Luis Campos, tout est de la faute de Chelsea.

Avec le départ de Pablo Sarabia, vendu à Wolverhampton, le PSG voulait recruter un nouveau joueur en attaque. Le10Sport.com vous avait alors confirmé que Luis Campos était sur les traces d’Hakim Ziyech. Dans les dernières heures du mercato, le prêt du Marocain semblait en bonne voie. Mais au dernier moment, Chelsea a tout fait tomber à l’eau.

Chelsea a plombé le prêt de Ziyech au PSG

En effet, les Blues n’auraient pas envoyé les documents à temps pour officialiser le prêt d’Hakim Ziyech au PSG. Résultat, le joueur de 29 ans est resté bloqué au sein du club londonien. La formation parisienne avait ouvert un recours pour essayer d’enregistrer tout de même l’arrivée d’Hakim Ziyech, en vain.

«Il faut que toutes les parties marchent bien»