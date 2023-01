EXCLU - Mercato : Le PSG vient de faire partir une offre non négociable

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Le PSG travaille à la fois sur la possible arrivée d’un renfort offensif comme d’un nouveau défenseur. Comme déjà indiqué par le10sport.com, le budget des Parisiens est serré et ce sera l’un ou l’autre. Et concernant le défenseur, qui n’est autre que Milan Skriniar, Luis Campos vient de transmettre une dernière offre à l’Inter Milan.

Le chrono tourne. Pour tous les clubs européens, mais particulièrement le PSG, c’est une course contre le temps qui s’opère en cette fin de mercato hivernal. Pour Luis Campos, c’est un jeu de positions assez « inédit » pour Paris. En effet, le Portugais dispose d’un tout petit budget, permis par le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton. Le PSG dispose d’une enveloppe de 20 millions d’euros, grand maximum. Et il sera impossible d’aller au-delà.

La balle est dans le camp de l’Inter Milan

D’un côté, Luis Campos discute activement pour la venue d’un joueur offensif. De l’autre, le Portugais travaille pour faire venir Milan Skriniar. Déjà d’accord avec le défenseur slovaque pour une arrivée libre en juillet, Paris tente de le faire venir dès maintenant. Pour cela, le PSG a transmis plusieurs offres à l’Inter Milan. Jusqu’à présent, les Milanais ont refusé. Selon nos informations, une dernière offre vient de partir. Et elle a la particularité d’être non négociable pour le PSG. Si le montant n’a pas filtré, elle comporte un seul mot d’ordre pour Paris : impossible de faire mieux. La balle est donc dans le camp de l’Inter Milan. Accepter cette offre. Ou voir Milan Skriniar partir libre, dans cinq mois.

