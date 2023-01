Le PSG tente un coup sur le gong, un transfert colossal prend forme

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a plus d'un tour dans son sac. Afin de pallier le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton, le club parisien tenterait le coup Hakim Ziyech. Alors que le mercato hivernal fermera ses portes dans un peu plus de 24 heures, la formation pourrait boucler un transfert de taille. Les négociations auraient débuté avec Chelsea et elles iraient dans le bon sens.

Après le match nul de son équipe ce dimanche (1-1 face au Stade de Reims), Christophe Galtier avait réclamé un renfort offensif. « Je le répète encore une fois, on a eu un départ, il faut rajouter un joueur sur le plan offensif, différent de ce que nous avons actuellement » avait déclaré l'entraîneur du PSG. Le technicien a été écouté, puisque Luis Campos aurait activé une piste en urgence.

Le PSG à l'assaut d'Hakim Ziyech

Selon les informations de L'Equipe , le PSG aurait activé la piste menant à Hakim Ziyech. Coéquipier d'Achraf Hakimi en sélection, l'ailier de Chelsea pourrait bien se rendre à Paris dans les prochaines heures. En effet, des négociations ont débuté avec les Blues . A en croire l'entourage de Ziyech, elles avanceraient vite.

Ziyech pourrait dire oui au PSG

Les discussions seraient aussi facilitées par le fait que Ziyech serait enchanté de rejoindre le PSG, même en cours de saison. Courtisé également par Manchester United, l'international marocain donnerait sa priorité au club parisien et pourrait être l'une des grandes surprises de cette fin de mercato hivernal.