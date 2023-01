Snobé par l'OM, il vide son sac sur son transfert

La rédaction

Andy Delort a rejoint le FC Nantes cet hiver, en provenance de l’OGC Nice. Annoncé un temps à l’OM, l’ancien caennais a donc préféré rejoindre les Canaris et Antoine Kombouaré. Une aubaine pour le 13ème de Ligue 1 qui accuse le coup offensivement du départ de Randal Kolo Muani à Francfort lors du mercato estival. En conférence de presse, Andy Delort a taclé son ancien club, Nice.

On savait qu’Andy Delort n’avait pas sa langue dans sa poche et ça se confirme. Présenté ce lundi par le FC Nantes, le nouvel attaquant des Canaris arrivé sous forme de prêt avec option d’achat obligatoire n’a pas apprécié une discussion ayant eu lieu en début de saison avec ses dirigeants au sujet d’une revalorisation salariale.

« Des paroles n'ont pas été tenues »

Andy Delort, avait proposé ses services à l'OM, mais Pablo Longoria avait recalé le nouveau buteur du FC Nantes. Mais Delort n'a pas encore digéré les promesses faites par le club niçois à son encontre à la fin de la saison dernière : « En fin de saison dernière le club a commencé à parler mais au final, des paroles n’ont pas été tenues. J’ai une parole. Quand on trahit sa parole, ça me fait mal au cœur. Je n’arrive pas à faire semblant… D’autres joueurs vont au clash, ne viennent pas à l’entraînement…. C’était compliqué. Après, je voulais absolument aller à Nantes. J’assume tout ce que j’ai dit et ce que je fais. ».

Il tourne la page