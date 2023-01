L’OM est passé a côté d’un transfert historique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OGC Nice a bouclé le plus gros transfert de son histoire ce lundi. Terem Moffi va débarquer dans le sud de la France contre un chèque de 30M€, bonus compris. Une somme importante également pour l'OM, qui avait fait de ce dossier une priorité. Mais le club marseillais a dû s'avouer vaincu devant la volonté du joueur.

La quête d'un avant-centre est la grande priorité de l'OM en cette fin de mercato hivernal. L'équipe marseillaise accumule les pistes, sans les concrétiser. Il faut dire que les prix réclamés par les clubs vendeurs sont importants. C'est le cas notamment dans le dossier Terem Moffi (Lorient). Longtemps intéressé, l'OM s'est retiré car le joueur donnait sa priorité à l'OGC Nice, mais ce dossier a atteint des sommets..

Un cadre sur le départ, l’OM rend son verdict https://t.co/VEVtAgPyq9 pic.twitter.com/LnVzcfmWjl — le10sport (@le10sport) January 30, 2023

Moffi à l'OGC Nice pour 30M€

Finalement, l'OGC Nice et Lorient sont parvenus à trouver un accord pour le transfert de Terem Moffi selon L'Equipe . Une opération, qui restera dans l'histoire des deux clubs. La transaction est estimée à 25M€ + 5M€ de bonus, soit la plus grosse vente pour Lorient et le plus gros achat pour l'OGC Nice. Un chiffre, qui pourrait atténuer les regrets au sein de l'OM.

Des sommes jamais vus à l'OM

En effet, jamais l'OM n'a atteint ces chiffres. La recrue la plus chère de la formation phocéenne reste Dimitri Payet avec un transfert aux alentours de 29M€. Lorsque l'on sait que l'OM est sur le point de baisser les bras dans le dossier Vitinha (Sporting Braga) en raison du prix du transfert (30M€), on peut s'interroger sur la capacité du club à boucler ce type de dossier.