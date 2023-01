L’OM fait céder un rival sur le mercato

Arnaud De Kanel

En quête d'un renfort offensif malgré l'arrivée récente de Ruslan Malinvoskyi, l'OM cible un buteur de Ligue 1. Il s'agit de Terem Moffi, deuxième meilleur buteur du championnat derrière Kylian Mbappé. Après avoir dégainé une grosse offre, l'OM se serait résigné à le recruter car le joueur aurait finalement accepté la proposition d'un rival qui a cédé à la pression mise par le club phocéen.

A la recherche de son attaquant tant désiré, l'OM ne se doutait pas que ça allait se terminer de cette manière. Pablo Longoria a décidé de jeter son dévolu sur Terem Moffi mais s'est retrouvé au coeur d'une énorme bataille à coups de millions d'euros. L'OM serait sur le point de perdre cette bataille, mais pas la guerre.

Moffi recale l'OM

Terem Moffi aurait donc décidé de ne pas rejoindre l'Olympique de Marseille selon L'Equipe . l'attaquant nigérian donne sa préférence à l'OGC Nice, bien que le FC Lorient ait accepté la dernière offre marseillaise qui s'élevait aux alentours de 30M€ bonus compris. Avant que l'OM ne pointe le bout de son nez dans ce dossier, l'OGC Nice ne comptait pas dépenser autant. Mais finalement, le rival marseillais aura fait céder les Aiglons .

Nice revoit son offre à la hausse

L'OGC Nice a cédé. Le club, propriété d'INEOS, a les moyens de sortir le chéquier sur le mercato. Pour autant, dépenser 30M€ pour Terem Moffi n'était pas dans les plans des Azuréens. Or, c'était la seule solution pour mener à bien leur opération car Lorient ne veut pas le céder pour moins que ce que propose l'OM. De plus, Nice n'avait pas de plan B clairement identifié et devait remplacer urgemment Andy Delort. L'OM de son côté, a réussi a affaiblir la concurrence qui se délecte d'un énorme chèque pour un joueur, aussi talentueux qu'il soit, qui n'a aucune garantie de finir à un très haut niveau. Au vu de ses moyens limités, le club phocéen a bien senti le coup.