C'est confirmé, un transfert à 25M€ va échapper à l'OM

Hugo Chirossel

Alors que l’OM en avait fait sa priorité afin de renforcer son secteur offensif, Terem Moffi a décliné la proposition de Pablo Longoria. L’attaquant nigérian, âgé de 23 ans et sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Lorient, préfère rejoindre l’OGC Nice. Un accord avoisinant les 25M€ serait d’ailleurs sur le point d’être trouvé entre les deux clubs.

Le mercato hivernal fermera ses portes mardi prochain, mais il risque d’y avoir encore du mouvement à l’OM. Azzedine Ounahi devrait débarquer très bientôt en provenance d'Angers, tandis que le départ de Bamba Dieng à Lorient a été officialisé vendredi soir. En revanche, Terem Moffi quant à lui ne fera pas le chemin inverse.

Chassé par l’OM, il va rebondir en Ligue 1 https://t.co/SdmK6Do5Jj pic.twitter.com/FloNbBtl7U — le10sport (@le10sport) January 28, 2023

Moffi recale l’OM

Malgré l’intérêt de l’OM, l’attaquant nigérian âgé de 23 ans préfère rejoindre l’OGC Nice, qui était déjà sur le coup avant l’arrivée des Marseillais dans ce dossier. Alors qu’il était annoncé dans le groupe pour le derby face au Stade Rennais vendredi soir, remporté par Lorient (2-1), Terem Moffi n’a finalement pas disputé cette rencontre.

Son transfert à Nice prend forme