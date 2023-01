Dégouté de rejoindre l’OM, il s'en va pour 16M€

La rédaction

À la surprise générale, la presse italienne et hexagonale annonçait un accord entre l'OM et l'Hellas Verone pour Ivan Ilic. Alors que tout semblait bouclé, le joueur a finalement fait volt-face et a donné son accord au Torino. Et cette fois-ci, son transfert serait en passe d'être bouclé. Un coup dur pour l'OM, qui n'avait pas les faveurs du milieu.

Nouveau jour et nouvel échec pour l'OM dans ce mercato. Après Terem Moffi, Leandro Trossard et Gonçalo Guedes, c'est au tour d'Ivan Ilic de recaler définitivement l'OM. Le Serbe a obtenu gain de cause et ne rejoindra pas la cité phocéenne par dépit. Son transfert serait bouclé.

Ilic va s'engager au Torino

Dimanche dernier, tout était réglé entre l'OM et l'Hellas Verone pour Ivan Ilic. Malgré tout, le Serbe n'était pas chaud à l'idée de rejoindre la cité phocéenne et se serait « résigné » à accepter l'offre marseillaise à en croire TMW , en dépit de la proposition du Torino qui était insuffisante. Mais depuis l'accord annoncé avec l'OM par la presse, le Torino a revu son offre à la hausse et propose 16M€, un montant qui satisfait Vérone. Le joueur a tranché et d'après TMW , Ilic a débarqué à Turin pour passer sa visite médicale où il devrait s'engager dans les prochaines heures.

Marseille se console avec Ounahi