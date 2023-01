L’OM prend sa vengeance sur le mercato, voici les détails de son prochain transfert

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Recalé par Ivan Ilic, qui devrait finalement prendre la direction du Torino alors que son transfert était bouclé, l’OM est revenu à la charge pour Azzedine Ounahi. Un accord entre les deux clubs aurait été trouvé pour près de 10M€, et il ne manquerait que quelques détails à régler. En effet, l’international marocain devrait signer pour quatre ans et demi avec le club olympien.

Pablo Longoria n’est pas du genre à abandonner. Annoncé tout proche de l’OM, Ivan Ilic aurait finalement décidé de rejoindre le Torino, un retournement de situation totalement inattendu qui a poussé le club olympien à ouvrir de nouvelles pistes. Le président de l’OM a fait mieux, il a relancé un ancien dossier. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Azzedine Ounahi a tapé dans l’œil des dirigeants marseillais depuis un moment. Pablo Longoria aura attendu un peu avant de passer à l’action mais il a fini par le faire.

Pablo Longoria est fan d’Ounahi

« Est-ce que j'aime Ounahi ? C'est comme si tu me demandais si j'aimais Sofyan Amrabat. La saison dernière, il avait très bien joué contre nous lors du 0-0 à Angers en septembre 2021 et les premières minutes au Vélodrome, quand ils ont vite mené 2-0. Il a à la fois des capacités athlétiques et techniques, il est plus physique qu'on ne le croit au premier abord », rappelait le président de l’OM au mois de décembre.

Accord trouvé entre l’OM et Angers