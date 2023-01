L'OM boucle un transfert à 10M€, il dénonce «une série de fake news»

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Toujours en quête d’un milieu de terrain après l’échec du dossier Ivan Ilic, l’OM a relancé la piste menant à Azzedine Ounahi. Plusieurs médias ont même fait état d’un accord entre le club olympien et Angers. Une information démentie par Mohamed Sifaoui, le directeur de la communication du SCO.

Malgré la frustration du board olympien après l’échec du dossier Ivan Ilic, l’OM est vite reparti à l’attaque. Pablo Longoria compte bien offrir un milieu de terrain à Igor Tudor et il a relancé la piste Azzedine Ounahi. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, l’international marocain est une piste de longue date de l’OM. Annoncé pendant un moment du côté de Naples, Ounahi n’a pas signé et Marseille aurait fini par prendre les devants.

Ounahi bientôt à l’OM ?

Selon plusieurs médias, un accord aurait été trouvé entre l’OM et Angers pour le transfert d’Azzedine Ounahi. Le montant devrait tutoyer les 10M€, bonus compris, une somme relativement faible par rapport aux chiffres qui avaient été annoncés juste après la Coupe du monde. Même si Ounahi pencherait clairement en faveur de l’OM, rien n’a encore été signé et tout peut toujours se passer. A Angers, on maintient que le milieu de terrain marocain est toujours un joueur du SCO.

«Peut-être que la vérité surgira au milieu de la nuit»