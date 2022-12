EXCLU - Mercato : L’OM se renseigne sur Ounahi, mais…

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

Auteur d’une superbe Coupe du Monde, Azzedine Ounahi est bien sur les tablettes de l’OM. Pablo Longoria apprécie beaucoup le profil du milieu de terrain angevin et a pris ses dispositions pour connaître les éléments du dossier pour le mercato d’hiver. Mais la piste devrait s’arrêter là pour les Marseillais.

Demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde, le Maroc commence à récolter le fruit de son travail. Et notamment plusieurs individualités qui ont brillé au Qatar, comme le milieu de terrain Azzedine Ounahi. Comme l’a publiquement confirmé son président du SCO Angers, Saïd Chabane, les clubs de toute l’Europe sont présents. Et parmi eux, il y a l’OM. Nos sources indiquent que Pablo Longoria est un fan de la première heure du milieu de terrain marocain, bien avant la Coupe du Monde.

Mercato - OM : Longoria reçoit une réponse très claire pour cette star du Mondial https://t.co/yNLhQnhexX pic.twitter.com/HM7STqdBeV — le10sport (@le10sport) December 19, 2022

Ounahi trop cher pour l’OM

L’intérêt du président Longoria a incité l’OM à prendre les renseignements nécessaires dans le dossier Ounahi en vue d’une offensive cet hiver. Mais selon nos informations, il est peu probable que l’OM se mêle à la bataille qui s’annonce pour le milieu de terrain du Maroc… Tout simplement parce que le dossier Ounahi s’envole et que les prix grimpent. Bien au-delà de ce que l’OM va pouvoir dépenser en janvier pour renforcer son effectif.

Trop de concurrence pour pouvoir bouger

Dans le dossier Ounahi, l’OM est loin d’être seul. En France, en Espagne, en Italie et même en Angleterre, on regarde de très près le cas du phénomène angevin. Les premières offres sont même déjà arrivées… Comme indiqué par le10sport.com, l’intérêt du Barça est réel. Et il n’est pas impossible de voir les Catalans dégainer. En plus du prix, rédhibitoire pour l’OM, la concurrence pour le jeune Ounahi incite les Marseillais à ne pas s’aventurer dans ce dossier.