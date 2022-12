Mercato - OM : Cette sensation de la Coupe du Monde a tranché pour son transfert

Amadou Diawara

Etincelant lors de la Coupe du Monde au Qatar, Azzedine Ounahi serait suivi de près par plusieurs écuries européennes, dont l'OM. Conscient de la situation, le milieu de terrain marocain du SCO d'Angers voudrait prendre son temps avant de sceller son avenir. Et pour choisir sa prochaine destination, Azzedine Ounahi compterait privilégier l'aspect sportif.

Auteur de performances XXL au Qatar, Azzedine Ounahi est l'un des grands artisans de l'épopée du Maroc lors de la Coupe du Monde. Si les Lions de l'Atlas de Walid Regragui ont réussi à se classer quatrième du Mondial, ils le doivent beaucoup au milieu de terrain du SCO d'Angers. Ce qui n'a pas échappé à l'OM.

L'OM a de la concurrence pour Azzedine Ounahi

Alors que le mercato hivernal ouvrira ses portes au mois de janvier, Pablo Longoria aurait été alarmé par les prestations d'Azzedine Ounahi au Qatar. En effet, le président de l'OM verrait d'un très bon oeil l'idée de boucler le transfert du crack de 22 ans, et ce, même s'il est lié au SCO d'Angers jusqu'au 30 juin 2026. Toutefois, Pablo Longoria devra batailler ferme pour obtenir gain de cause sur ce dossier. D'après Foot Mercato , deux écuries italiennes, un cador allemand et un colosse français (l'OM ?) auraient déjà manifesté leur intérêt pour Azzedine Ounahi. Mais quelle est la position du joueur ?

Azzedine Ounahi veut prendre son temps et faire un choix sportif